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ABD'nin Ticari Ham Petrol Stokları Azaldı
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ABD'nin Ticari Ham Petrol Stokları Azaldı

NEW ABD'de ticari ham petrol stokları geçen hafta 1 milyon varil azaldı.

ABD'nin Ticari Ham Petrol Stokları Azaldı

NEW ABD'de ticari ham petrol stokları geçen hafta 1 milyon varil azaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 1 milyon varil (yüzde 0,2) azalışla 532,3 milyon varile düştüğünü açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 1,5 milyon varil azalması yönündeydi. Bir önceki hafta da ham petrol stokları 2,2 milyon varil düşüş kaydetmişti.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik petrol stokları da geçen hafta 0,2 milyon varil azalarak 691,3 milyon varile geriledi.

Söz konusu dönemde ABD'nin ham petrol üretimi ise bir önceki haftaya göre günlük ortalama 17 bin varil artışla 9,25 milyon varile yükseldi. Böylece, ABD'nin ham petrol üretimi 9 hafta üst üste artış kaydetmiş oldu.

Ülkenin ham petrol ithalatı, söz konusu hafta bir öncekine kıyasla günlük ortalama 68 bin varil azalışla 7,81 milyon varile düştü.

Bu arada, ABD'nin haftalık benzin stokları söz konusu hafta 1,5 milyon varil (yüzde 0,7) artarak 237,7 milyon varile çıktı. Veriye ilişkin piyasa beklentisi 1,9 milyon varil düşüş olması yönündeydi. Benzin stokları bir önceki hafta 3 milyon azalmıştı.

ABD'nin benzin stoklarının beklentinin aksine artış kaydetmesinden sonra küresel piyasalarda ham petrol fiyatlarında düşüş görüldü.

EIA verilerinin açıklanmasıyla ABD'nin Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı 52,17 dolara, Londra Brent türü petrolün varil fiyatı da 54,65 dolara geriledi.

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