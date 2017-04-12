ABD'nin Ticari Ham Petrol Stokları Azaldı

NEW ABD'de ticari ham petrol stokları geçen hafta 2,2 milyon varil azaldı.



ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 2,2 milyon varil (yüzde 0,4) azalışla 533,4 milyon varile düştüğünü açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 0,09 milyon varil artması yönündeydi. Bir önceki hafta ise ham petrol stokları 1,6 milyon varil yükselmişti.



Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik petrol stokları da geçen hafta 0,6 milyon varil (yüzde 0,1) azalarak 691,5 milyon varile geriledi.



Söz konusu dönemde ABD'nin ham petrol üretimi, bir önceki haftaya göre günlük ortalama 36 bin varil artışla 9,23 milyon varile yükseldi.



Ülkenin ham petrol ithalatı ise söz konusu hafta bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 28 bin varil artışla 7,88 milyon varile ulaştı.



Bu arada, ABD'nin haftalık benzin stokları söz konusu hafta 3 milyon varil (yüzde 1,2) azalarak 236,1 milyon varile geriledi. Veriye ilişkin piyasa beklentisi 1,7 milyon varil düşüş olması yönündeydi. Benzin stokları bir önceki hafta 0,6 milyon azalmıştı.



Haftalık ticari ham petrol stoklarının sürpriz şekilde azalmasının ardından küresel piyasalarda petrol fiyatlarında kısa süreli artış görüldü.



EIA verilerinin açıklanmasıyla ABD'nin Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı 53,62 dolara, Londra Brent türü petrolün varil fiyatı da 56,39 dolara kadar yükseldi.