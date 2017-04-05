ABD'nin Ticaret Karşıtı Politikaları Meksika ve Çin'le İlişkilere Zarar Verir"

NEW ABD'li uluslararası yatırım bankacılığı devi JPMorgan Chase'in Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Jamie Dimon, ABD'nin ticaret karşıtı politikalarının Meksika ve Çin'le ekonomik ve ticari ilişkilerine zarar vereceğini belirtti.



Dimon, bankanın hissedarlarına yazdığı açık mektupta, ABD hükümetinin yeni ticaret politikalarını ve Amerikan iş dünyası üzerindeki regülasyonları değerlendirdi.



Ticaretin dünya genelinde büyüme için önemli olduğunu vurgulayan Dimon, "Kötü biçimde tasarlanan ticaret karşıtı politikalar, özellikle en önemli iki ticaret ortağımız Meksika ve Çin'le ilişkilerimizi bozabilir." ifadesini kullandı.



Dimon, ABD ve Meksika'nın dahil olduğu Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşmasıyla (NAFTA) ilgili sorunlar olduğunu ancak bunların adil biçimde ve her iki ülkenin yararına olacak şekilde çözülmesinin gerektiğini kaydetti.



Meksika'nın ABD'yle ilişkilerinin "barışçıl" olduğunun altını çizen Dimon, "Meksika'nın refah bir ulus olması bizim çıkarlarımızın doğrultusundadır." yorumunda bulundu.



Dimon, Meksika'ya kıyasla, ABD'yle Çin arasındaki ilişkilerin daha karmaşık olduğunu belirterek, iki ülke arasında ticari ve ekonomik zorlukların yanı sıra siber güvenlik ve fikri mülkiyet konularında da anlaşmazlıklar olduğunu ifade etti.



Ülkeler arasında finansal kuralların ticaret müzakerelerinin bir parçası olması gerektiğini savunan Dimon, "Küresel sistemdeki zayıf halkaları elemek ve adil ticaretle rekabeti geliştirmek için, (farklı ülkelerin) regülasyonlarının küresel olarak uyum sağlaması gerekiyor." yorumunda bulundu.



ABD'deki regülasyonlar



Dimon, Amerikan ekonomisi hakkında da görüşlerini paylaşarak, Amerikan iş dünyası üzerindeki regülasyonların azaltılması gerektiğini bildirdi.



ABD'de 2007 yılında başlayan finansal krizin başında zayıf olan konut kredisi (mortgage) verme uygulamaları olduğunu belirten Dilon, bunun Amerikan mortgage sisteminde daha sıkı regülasyonlara neden olduğuna işaret etti.



Dimon, ABD'nin mortgage sektörünün bugün daha sıkı denetlendiğini ifade ederek, "Ancak, konut sektörümüz toparlanmakta oldukça yavaş kaldı. Bunun nedeni de mortgage kredileri üzerindeki sınırlamalar. Düzenleyici kanunlar konut kredisi vermeyi önemli ölçüde düşürdü. Bu da ekonomiyi yavaşlattı." yorumunda bulundu.



Ev sahibi olmanın hala "Amerikan rüyası"nın önemli bir parçası olduğunun altını çizen Dimon, aşırı ve karmaşık yapıda olan regülasyonların ekonomik büyümeyi yavaşlattığını ve iş dünyasını olumsuz etkilediğini savundu.



ABD Ticaret Odası'na göre 1980 yılında ülkede 450 bin yeni iş kurulduğu bilgisini paylaşan Dimon, 2013'e gelindiğinde ABD'nin nüfusunun yüzde 40 artmasına rağmen ülkede kurulan yeni iş sayısının 400 binde kaldığı bilgisini paylaştı.



Dimon, federal regülasyonların azaltılması durumunda Amerikalı bankaların sermaye ve likiditelerini daha fazla kullanabileceğini vurgulayarak, böylece ABD'nin büyümesine daha etkili biçimde katkıda bulunabileceklerini belirtti.