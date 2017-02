ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e Taşınması Tartışmaları

ERİHA (AA) - Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri ve Başmüzakereci Saib Ureykat, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması ve İsrail'in iskan politikasında değişiklik olmaması durumunda, FKÖ'nün artık İsrail'i tanımayacağını söyledi.



Ureykat, AA muhabirine verdiği mülakatta, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması tartışmaları ve İsrail'in iskan politikalarıyla ilgili soruları cevaplandırdı.



Filistin otoritesinin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (UCM) İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki yerleşim yeri planlarına karşı stratejik bir mücadele için dava açmaya hazırlandığını ifade eden Ureykat, "Büyükelçiliğin taşınması hala gündemde, taşınmayacağına dair herhangi bir güvence alınmadı." dedi.



Ureykat, Filistin otoritesinin ABD yönetimine konuyla ilgili mektup gönderdiğini ancak halen bir cevap gelmediğini aktararak, büyükelçiliğin taşınması durumunda FKÖ'nün İsrail'i tanımayacağını, bu karara karşı çıkan uluslararası 16 örgüte katılacağını ve İsrail ile güvelik, siyasi ve ekonomik ilişkilerine sınırlama getireceğini kaydetti.



"Büyükelçiliğin taşınması, ABD'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün İsrail'e ait olduğunu tanıması anlamına gelir." ifadelerini kullanan Ureykat, "Bu sebeple topraklarımızı işgal eden bir devleti tanımamız mümkün değildir. Durumlar gerçekten çok tehlikeli. Bu kararlar karşısında atacağımız adımlar ve çeşitli seçeneklerimiz var. Bunlar zamanı geldiğinde ilan edilecek." diye konuştu.



İsrail'in Filistin otoritesini yok etmeye çalıştığına dikkati çeken Ureykat, şöyle devam etti:



"Filistin otoritesi, bağımsız devlet olma fırsatı yakaladı. Kimse bunun çözümü hakkında konuşmuyor. Ancak İsrail bunu yok etmek ve Filistin otoritesinin Filistinlilerin işleriyle ilgilenen bir idare olmasını istiyor. Bu durumda bütün sorumluluk İsrail'in üzerinde kalacaktır. İsrail, memurların maaşlarını ödemenin yanı sıra diğer sorumlulukları yüklenecek."



Filistin yönetiminin İsrail tarafından lağvedilmesi durumunda Filistin ulusal meclisinin devlet, FKÖ'nün hükümet, FKÖ liderinin de devlet başkanı olarak görev yapacağını ifade eden Ureykat, bununla birlikte İsrail'in kanunlar ve uluslararası meşruiyete cevap verinceye kadar BM üyeliğinin askıya alınması için talepte bulunacaklarını aktardı.



Yerleşim yerleri konusuna da değinen Ureykat, "Dünya, BM Güvenlik Konseyi'nin yerleşim yeri inşasının durdurulmasını öngören 2334 sayılı yasasının uygulanması konusunda mutabık." dedi.



Ureykat, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yerleşim yeri ihalelerine devam ettiğini ve ABD'nin bu durumu kınamamasının İsrail yönetimini cesaretlendirdiğini söyledi.



İsrail'in iskan politikalarının 1967'den bu yana uluslararası hukukun ihlali olduğunu ifade eden Ureykat, şunları kaydetti:



"Bugün Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin üyesiyiz. Savcılıkta 3 tane şikayet dosyası var ve dava açılması isteniyor. Şimdi bunun üzerinde çalışıyoruz. Ceza mahkemesi şu anda ele aldığımız en önemli stratejik adım."



Filistin otoritesinin uluslararası kanunlar temelinde ABD Başkanı Donald Trump yönetimi ile çalışmaya hazır olduğunu belirten FKÖ Genel Sekreteri Ureykat, "Netanyahu, iki devletli çözümü yıkıp, tek devlet iki yönetim seçeneğini getirmek için çalışıyor." ifadelerini kullandı.