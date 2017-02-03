ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e Taşınması Tartışmaları

Filistin'in Rabat Büyükelçisi Züheyr Eş-Şin, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımak istemesinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyledi.



Fetih Hareketi'nin 52'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Büyükelçi Şin'in ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe hukukçular, siyasi parti, STK ve yabancı misyon temsilcileri katıldı.



Fas'ın başkentindeki Büyükelçilik rezidansındaki programda AA muhabirine açıklama yapan Şin, "ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımak istemesi uluslararası hukuka aykırı, ayrıca bu ABD'nin çıkarlarına da zarar verecek bir durum. Barışa darbe vuracak bu girişimden bütün dünya gibi biz de kaçınılması gerektiğini söylüyoruz. ABD'nin bu kararı dikkatlice bir daha gözden geçirmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.



Öte yandan programa katılan Ürdün'ün Rabat Büyükelçisi Ali Hasan El-Kayıd da "Filistin meselesi tüm Araplar ve İslam alemi için derin bir yaradır, Filistinliler haklarına alana kadar bu yaranın acısı dinmeyecek." diye konuştu.