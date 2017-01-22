ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e Taşınması Tartışmaları

İsrail'e bağlı Kudüs Belediye Başkanı Nir Berekat, ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump dönemiyle işgal altındaki Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşim birimi inşasının daha da hızlanacağını umduğunu bildirdi.



İsrail Devlet Radyosu'nun haberine göre, Berekat, Kudüs'ün ABD'nin eski Başkanı Barack Obama döneminde zor yıllar geçirdiğini belirterek, "Trump'ın döneminin farklı olacağına inanıyorum ve Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşim birimlerinin inşasının hız kazanacağını umuyorum." dedi.



İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi İnşaat ve Planlama Komitesinin Doğu Kudüs'te 566 yeni konut inşasına onay vermesinin ardından konuşan Berekat, "Obama'nın dönemi bitti. Trump'ın idaresiyle yeni bir sayfanın açılacağını umuyorum." ifadelerini kullandı.



Obama dönemini 8 yıllık zorlu süreç olarak değerlendiren Berekat, "Belediyemiz inşa faaliyetlerini hiç durdurmadı. Ancak bu süreçte hükümetten onay alamadı." diye konuştu.



Kudüs Belediyesi İnşaat ve Planlama Komitesi Başkanı Turgeman ise daha önce Trump'ın ABD başkanlığına seçilmesinin Doğu Kudüs'te yeni Yahudi yerleşim birimleri inşasının önünü açacağını kaydetmişti.



ABD Başkanlığına seçilen Trump, seçim öncesi kampanyalarında "İsrail'in Filistin topraklarında inşa ettiği Yahudi yerleşim birimlerinin, barış görüşmelerine engel teşkil etmediğini" açıklamıştı.



Doğu Kudüs ve Batı Şeria, 1967'den beri İsrail tarafından işgal altında tutuluyor. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 200 bini, Batı Şeria'da ise 400 bini aşkın Yahudi yerleşimci bulunuyor. Uluslararası hukuka göre bu bölgelerdeki tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.