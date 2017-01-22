ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e Taşınması Tartışmaları

Hamas Siyasi Büro üyesi Musa Ebu Merzuk, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasının büyük bir tehlike oluşturduğunu söyledi.



Ebu Merzuk, hareketin resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Büyükelçiliği Kudüs'e taşıma niyetinin İsraillileri daha fazla radikalliğe teşvik ettiğini kaydetti.



Ebu Merzuk açıklamasında, "ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması ABD gibi büyük bir ülke tarafından dillendirilmiş olması hasebiyle büyük bir tehlike oluşturuyor. ABD Başkanı ve çevresindekilerin açıklamaları, onların ne bölge istikrarı ne de ABD menfaatine hizmet edecekleri intibasını uyandırıyor." ifadesine yer verdi.



ABD'de başkanlığı devralacak Donald Trump, seçim sürecinde, ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma sözü vermişti. Trump, son olarak bir İsrail gazetesine yaptığı açıklamada da vaadini unutmadığını belirterek, "Ben verdiğim sözden vazgeçmeyen bir şahsiyetim." ifadesini kullanmıştı.