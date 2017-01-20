ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e Taşınması Tartışmaları

Sudan'da Müslüman Alimler Birliği, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması girişimini, kabul edilemez ve akıl dışı bir eylem olarak nitelendirdi.



Müslüman Alimler Birliği Başkanı Muhammed Osman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin topraklarındaki İsrail oluşumunun, hukuka aykırı olduğunu ifade ederek, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması tartışmalarına ilişkin, "Bu kabul edilemez ve akıl dışı bir eylemdir." dedi.



ABD'de bugün başkanlığı devralacak Donald Trump'ın, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma sözünü hatırlatan Osman, bunun mümkün olmadığına ve böyle bir adımın İsrail'e sahip olmadığı hakkın verilmesi anlamına geldiğine dikkati çekti.



Osman, "Ülkeler arasındaki ilişkilerde, mazlum olan Filistin halkına destek verilmesi gerekir, toprakları gasp eden İsrail'e değil. Hakları verilene değin Filistin halkıyla dayanışmamızı sürdüreceğiz." diye konuştu.



Seçim sürecinde Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma sözü veren Trump, dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Israel Hayom gazetesine yaptığı açıklamada da, "Tabii ki Kudüs ile ilgili sözümü çok iyi hatırlıyorum. Tabii ki unutmadım ve biliyorsunuz ki ben verdiğim sözlerden vazgeçmeyen bir şahsiyetim." ifadelerini kullanmıştı.



ABD yönetiminin, 1995'teki Kudüs Büyükelçilik Yasası'na göre İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması öngörülüyor. Ancak söz konusu yasa 21 senedir Bill Clinton, George W. Bush ve Barack Obama'nın başkanlık dönemlerinde her 6 ayda bir "ulusal güvenlik" gerekçesiyle erteleniyordu.



Filistinliler, "Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma" anlamına gelecek bu adıma şiddetle karşı çıkarak tepki gösteriyor.