ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e Taşınması Tartışmaları

Nobel ödüllü Yemenli aktivist Tevekkül Kerman, ABD'nin İsrail'in Tel Aviv kentindeki büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması girişimini "yasal olmayan bir adım" olarak nitelendirdi.



Kerman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, büyükelçiliğin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınmasına yönelik girişimlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.



ABD'nin yanlış bir yol izlediğini savunan Kerman, "ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması yasal olmayan bir adımdır ve Filistin'le ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde alınan kararlarla çelişmektedir." dedi.



Kerman, ABD'nin gözetmenlerinden biri olduğu Ortadoğu barış sürecinin bu kararla baltalanacağını öne sürerek, "Büyükelçiliğin 1,5 milyar Müslüman için kutsal sayılan Kudüs'e taşınması iki devletli çözümü yani Filistin devletinin varlık bulmasını imkansız hale getirir." diye konuştu.



ABD'de başkanlığı devralacak Donald Trump, seçim sürecinde, ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma sözü vermişti. Trump, son olarak bir İsrail gazetesine yaptığı açıklamada da vaadini unutmadığını belirterek, "Ben verdiğim sözden vazgeçmeyen bir şahsiyetim." ifadesini kullanmıştı.



ABD yönetiminin, 1995'teki Kudüs Büyükelçilik Yasası'na göre Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması öngörülüyor ancak söz konusu yasa 21 yıldır Bill Clinton, George W. Bush ve Barack Obama'nın başkanlık dönemlerinde her 6 ayda bir "ulusal güvenlik" gerekçesiyle erteleniyordu.