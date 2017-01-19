Sudan'daki muhalif Vasat Partisi Genel Başkanı Yusuf el-Kude, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasının "provokatif bir eylem" olduğunu söyledi.
Kude, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'de yarın görevi devralacak Donald Trump'un yaptığı açıklamaların Filistin-İsrail barış sürecine hizmet etmediğini, aksine gelecekte olabilecek bir çözümü de zorlaştırdığını kaydetti.
ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğin Kudüs'e taşınmasının "vahim sonuçlar doğuracak provokatif bir eylem olduğunu" vurgulayan Kude, Trump'ın bu tutumunun ABD'de destekçi bulamayacağını ifade etti.
Kude, "Trump'un radikal bir adam olduğu biliniyor. Onun bu radikalliği önceki ABD liderlerini ve tüm entelektüelleri rahatsız ediyor. Üstelik ABD'yi sadece başkan değil kararları alan farklı güç merkezleri yönetiyor." dedi.
ABD'de yarın başkanlığı devralacak Donald Trump, seçim sürecinde, ülkesinin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma sözü vermişti. Trump, bugün bir İsrail gazetesine yaptığı açıklamada da vaadini unutmadığını belirterek, "Ben verdiğim sözden vazgeçmeyen bir şahsiyetim." demişti.
ABD yönetiminin, 1995'teki Kudüs Büyükelçilik Yasası'na göre İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması öngörülüyor ancak söz konusu yasa 21 yıldır Bill Clinton, George W. Bush ve Barack Obama'nın başkanlık dönemlerinde her 6 ayda bir "ulusal güvenlik" gerekçesiyle erteleniyordu.
ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e Taşınması Tartışmaları
Sudan'daki muhalif Vasat Partisi Genel Başkanı Yusuf el-Kude, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasının "provokatif bir eylem" olduğunu söyledi.
Sudan'daki muhalif Vasat Partisi Genel Başkanı Yusuf el-Kude, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasının "provokatif bir eylem" olduğunu söyledi.