ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e Taşınması Tartışmaları

Filistin Ulusal Konseyi, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması durumunda Filistin'in İsrail'i devlet olarak tanımayacağını açıkladı.



Konseyin Ürdün'ün başkenti Amman'daki ofisinde Konsey Başkanı Selim Ez-Zanun, Konsey Başkanı Yardımcısı Peder Constantine Qarmash ve Genel Sekreter Muhammed Sabih, Filistin Kurtuluş Cephesi (FKÖ) Genel Sekreteri Vasıl Ebu Yusuf ile üyelerin katılımı ile toplantı düzenlendi.



Toplantı sonrası yapılan açıklamaya göre, Konsey Başkanı Zanun, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasının sadece İsrail'e değil bütün bölge ve dünyaya yansımaları olacağını, söz konusu planın gerçekleşmesi durumunda Filistin'in İsrail'i devlet olarak tanımayacağını vurguladı.



"Elçiliğin taşınması başkentimiz Kudüs'teki ulusal halklarımıza açık bir saldırı, uluslararası hukuka düşmanlık ve uluslararası kararların ihlalidir." ifadelerine yer veren Zanun, FKÖ Yürütme Konseyi'ne, bütün siyasi ve diplomatik çabalarını kullanma, İslam ülkelerine de söz konusu plandan vazgeçmesi için ABD'ye baskı yapma çağrısında bulundu.



Konsey üyeleri ise FKÖ ve Filistin yönetiminden, büyükelçiliğin taşınması durumunda İsrail ile güvenlik anlaşmasını ve ekonomik ilişkileri durdurmasını, silahlı halk direnişini etkin hale getirmesini ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) dava edilmiş dosyaları hızlandırmasını talep etti.



ABD'de yarın başkanlığı devralacak olan Donald Trump, seçim sürecinde Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma sözü vermişti. Trump, bugün bir İsrail gazetesine yaptığı açıklamada da vaadini unutmadığını belirterek, "Ben verdiğim sözden vazgeçmeyen bir şahsiyetim." demişti.



ABD yönetiminin, 1995'teki Kudüs Büyükelçilik Yasası'na göre İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması öngörülüyor. Ancak söz konusu yasa 21 senedir Bill Clinton, George W. Bush ve Barack Obama'nın başkanlık dönemlerinde her 6 ayda bir "ulusal güvenlik" gerekçesiyle erteleniyordu.