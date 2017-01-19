ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e Taşınması Tartışmaları

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması tartışmaları, Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde protesto edildi.



Fetih hareketinin çağrısıyla Ramallah ve Nablus kentlerinde toplanan Filistinliler, Kudüs şehrinin fotoğraflarını taşıdı, büyükelçiliğin Kudüs'e taşınmasını kınayan pankartlar açtı.



Ramallah'taki gösteriye katılan Fetih Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Muheysin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın büyükelçiliği Kudüs'e taşıma açıklamaları İsrail yanlısı bir tutumdur. Doğu Kudüs, Filistin devletinin başkentidir. Kudüs olmadan devlet olmaz." dedi.



Muheysin, "Büyükelçiliğin taşınması, barış sürecinin yok edilmesi, bölgesel ve uluslararası arenada soğuk rüzgarların esmesi demek. Bu adım gerçekleştirildiği takdirde Filistin toplumu direniş gösterecektir." diye konuştu.



Filistin Ulusal Girişim Partisi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi de bu kararın ABD'nin savaş suçları ve uluslararası kanunları ihlalde İsrail'e ortak olması anlamı taşıdığını belirtti.



Filistin halkına ABD'nin bu planına karşılık harekete geçme çağrısında bulunan Bergusi, hukukunu savunan tüm halkların ve İslam dünyasının buna tepki göstereceğini ifade etti.



ABD yönetiminin, 1995'teki Kudüs Büyükelçilik Yasası'na göre İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması öngörülüyor. Ancak söz konusu yasa 21 senedir Bill Clinton, George W. Bush ve Barack Obama'nın başkanlık dönemlerinde her 6 ayda bir "ulusal güvenlik" gerekçesiyle erteleniyordu.



ABD Başkanı seçilen Donald Trump da seçim kampanyasında ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma sözü vermişti. Filistinliler, "Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma" anlamına gelecek bu adıma şiddetle karşı çıkarak tepki gösteriyor. Doğu Kudüs, 1967'den beri İsrail işgali altında bulunuyor.