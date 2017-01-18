BİRLEŞMİŞ Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması tartışmalarına ilişkin, "Yeni ABD yönetiminin Kudüs'ün özel statüsüne saygı duymasını ve böyle bir adım atmamasını umut ediyoruz. Büyükelçiliği Tel Aviv'den Kudüs'e taşımak son derece rahatsız edici ve provokatif olur." dedi.



Mansur, BM Güvenlik Konseyindeki "Orta Doğu ve Filistin Sorunu" başlıklı oturumun ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Mansur, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması tartışmaları ve yeni yönetimden beklentilerine ilişkin sorusuya, "Yeni ABD yönetimin Kudüs'ün özel statüsüne saygı duymasını ve böyle bir adım atmamasını umut ediyoruz. Büyükelçiliği Tel Aviv'den Kudüs'e taşımak son derece rahatsız edici ve provokatif olur." yanıtını verdi.



Mansur, ABD'nin eski başkanlarından Harry Truman döneminden günümüze kadar Kudüs'ün özel statüsünün korunduğuna ve İsrail'in Doğu Kudüs'ü ilhak edemeyeceğine dikkati çekerek, yeni yönetimden beklentilerinin müzakereleri ve barış sürecini desteklemeleri olduğunu belirtti.



Filistin'in ABD Başkanlığına seçilen Trump'ın ekibiyle temas kurup kurmadığına ilişkin de Mansur, "Hayır, ABD'nin yeni BM Daimi Temsilcisini bekliyoruz, kendisiyle şeffaf ve olumlu bir şekilde çalışmayı umut ediyoruz." diye konuştu.



ABD yönetiminin, 1995'teki Kudüs Büyükelçilik Yasası'na göre İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması öngörülüyor. Söz konusu yasa 21 senedir Bill Clinton, George W. Bush ve Barack Obama'nın başkanlık dönemlerinde her 6 ayda bir "ulusal güvenlik" gerekçesiyle erteleniyordu.



Trump da seçim sürecinde, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma sözü vermişti. Filistinliler, "Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma" anlamına gelecek bu adıma şiddetle karşı çıkıyor.



Cumhuriyetçiler uzun süredir ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması gerektiği hususunu dile getiriyordu ancak günümüze kadar hiçbir Amerikan hükümeti İsrail'in başkentinin Kudüs olduğu yönünde resmi bir adım atmadı.



Doğu Kudüs, 1967'den beri İsrail işgali altında bulunuyor.