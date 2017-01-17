ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e Taşınması Tartışmaları

Lübnan-Filistin Diyalog Komitesi Başkanı Hasan Mineymene, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) İsrail'deki büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımasının "bölgede deprem etkisi yaratacağını" belirtti.



Başkan Mineymene, ABD'de 20 Ocak'ta başkanlığı devralacak Donald Trump'ın, Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma sözünü AA muhabirine değerlendirdi.



Mineymene, ABD'de yapılan birçok başkanlık seçiminde büyükelçiliğin, Kudüs'e taşınması konusunun gündeme geldiğini ancak seçilen başkanların bu adımı atmadığını hatırlatarak, "Ancak Trump'ın yapacağı hamleyi tahmin etmek çok zor. Bu adımın atılması halinde bazı tehlikeli gelişmeler meydana gelecek. Çünkü bu Filistin davasını temelinden tehdit ediyor." dedi.



"Eğer bu gerçekleşirse bölgede büyük bir deprem etkisi yaratacak" diyen Mineymene şunları söyledi:



"Buna yönelik tepkileri öngörmek zor. Çünkü bu adım Filistinlilerin, İsrail'in kurulmasından itibaren onlarca yıldır bir devlet oluşturmak için harcadıkları çabayı yok ediyor."



ABD- Arap ülkeleri arasındaki ilişkiler gerilmeden önce bu adımın tehlikelerinin "Trump'a anlatılması" gerektiğini vurgulayan Mineymene, böyle bir kararın aynı zamanda "İsrail'in Filistin üzerindeki emellerini tanımak olarak algılanacağı" görüşünü dile getirdi.



Yasa 1995'te çıktı, başkanlar erteledi



ABD yönetiminin, 1995'teki Kudüs Büyükelçilik Yasası'na göre İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması öngörülüyor. Ancak söz konusu yasa 21 senedir Bill Clinton, George W. Bush ve Barack Obama'nın başkanlık dönemlerinde her 6 ayda bir "ulusal güvenlik" gerekçesiyle erteleniyordu.



ABD Başkanı seçilen Donald Trump da seçim kampanyasında ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma sözü vermişti. Filistinliler, "Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma" anlamına gelecek bu adıma şiddetle karşı çıkarak tepki gösteriyor.



Cumhuriyetçiler uzun süredir ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması gerektiği hususunu dile getiriyordu ancak şimdiye kadar hiçbir Amerikan hükümeti, İsrail'in başkentinin Kudüs olduğu yönünde resmi bir adım atmadı.



Doğu Kudüs, 1967'den beri İsrail işgali altında bulunuyor.