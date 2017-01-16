ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e Taşınması Tartışmaları

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Meçhul Asker Anıtı önünde toplanan göstericiler

Ellerinde pankart taşıyan göstericilerden detaylar

Gazze'deki Eğitim ve Öğretim Bakanlığı Eğitim İşleri Vekili Enver el-Beravi'nin konuşması Gazzeliler, ABD başkanı seçilen Donald Trump'ın, Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma planını protesto etti.



Dışişleri ve Kültür bakanlıkları tarafından organize edilen gösteriye onlarca Filistinli katıldı. Gazze'nin batısındaki Meçhul Asker Anıtı önünde toplanan göstericiler, "Kudüs kırmızı çizgimizdir", "Büyükelçiliğin taşınması patlama anlamına gelir" gibi ifadelerin yazılı olduğu pankartlar taşıdı.