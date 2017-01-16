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Meçhul Asker Anıtı önünde toplanan göstericiler
Ellerinde pankart taşıyan göstericilerden detaylar
Gazze'deki Eğitim ve Öğretim Bakanlığı Eğitim İşleri Vekili Enver el-Beravi'nin konuşması Gazzeliler, ABD başkanı seçilen Donald Trump'ın, Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma planını protesto etti.
Dışişleri ve Kültür bakanlıkları tarafından organize edilen gösteriye onlarca Filistinli katıldı. Gazze'nin batısındaki Meçhul Asker Anıtı önünde toplanan göstericiler, "Kudüs kırmızı çizgimizdir", "Büyükelçiliğin taşınması patlama anlamına gelir" gibi ifadelerin yazılı olduğu pankartlar taşıdı.
ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e Taşınması Tartışmaları
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Meçhul Asker Anıtı önünde toplanan göstericiler Ellerinde pankart taşıyan göstericilerden detaylar Gazze'deki Eğitim ve Öğretim Bakanlığı Eğitim İşleri Vekili Enver el-Beravi'nin konuşması Gazzeliler, ABD başkanı seçilen Donald Trump'ın, Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliğini...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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