Tunus Nahda Hareketi Partisi Başkanı Raşid el-Gannuşi, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması planını "insan haklarına yapılmış bir saldırı" olarak nitelendirdi.
Tunus devriminin 6. yılı münasebetiyle katıldığı bir seminer kapsamında AA muhabirine açıklamada bulunan Gannuşi, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın büyükelçiliği Kudüs'e taşıma vaadini değerlendirdi.
Uluslararası kanunun, meşruiyetin güç kullanarak kazanılmasını ve bir ülkenin başka bir ülkenin toprağını işgal etmesini kabul etmediğini söyleyen Gannuşi, "Bu, insan haklarına, dünyanın özgür insanlarına, Arap ve İslam dünyasına ve Kudüs'e yapılan bir saldırıdır. İşgalin kökleştirilmesidir." dedi.
Gannuşi, Müslümanların ve tüm dünyanın Kudüs'ün yanında yer aldıklarını göstermesini istedi.
ABD Başkanı seçilen Donald Trump da başkanlık seçim sürecinde, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma sözü vermişti. İsrail'e büyükelçi olarak atandığı duyurulan David Friedman de Trump'ın, İsrail'in başkentinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması konusundaki sözlerine destek vererek yeni görevinden büyük memnuniyet duyacağını belirtmişti.
Filistinliler, "Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma" anlamına gelecek bu adıma şiddetle karşı çıkarak tepki gösteriyor. Doğu Kudüs, 1967'den beri İsrail işgali altında bulunuyor.
ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e Taşınması Tartışmaları
Tunus Nahda Hareketi Partisi Başkanı Raşid el-Gannuşi, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması planını "insan haklarına yapılmış bir saldırı" olarak nitelendirdi.
Tunus Nahda Hareketi Partisi Başkanı Raşid el-Gannuşi, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması planını "insan haklarına yapılmış bir saldırı" olarak nitelendirdi.