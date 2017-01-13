ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e Taşınması Tartışmaları

Tunuslu siyasi ve dini liderler, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması planını, "uluslararası meşruiyete saldırı" olarak nitelendirdi.



Tunus İrade Hareketi Genel Başkanı ve eski Tunus Cumhurbaşkanı El-Munsif el-Merzuki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu planın kabul edilemez olduğunu belirterek, "Bu, İslam dünyasına, her şeyden önce de uluslararası meşruiyete saldırı ve meydan okumadır." dedi.



Merzuki, Arap ülkelerine ve İslam dünyasına söz konusu adıma "tüm gücüyle" karşı çıkmasını istedi.



Tunus İrade Hareketi Genel Sekreteri Adnan Mansar da, "Uluslararası meşruiyete göre, Doğu Kudüs'ün siyonist oluşumun başkenti olması mümkün değil, onun tanınan resmi başkenti Tel Aviv'dir." diye konuştu.



"ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasının gerçekleşmesi, uluslararası meşruiyete apaçık bir saldırıdır." ifadesini kullanan Mansar, İslam dünyasına, bu plana engel olmak için siyasi baskı yapma, Filistinlilere de birlik içinde olma çağrısı yaptı.



Kuzey Afrika'daki en önemli İslami ilim merkezlerinden biri olan Tunus'taki Zeytune Camisi Bilimsel Komisyon Başkanı Ömer el-Yahyavi de ABD'nin yeni seçilen başkanı Donald Trump'ın ABD Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma planına ilişkin, "Bu, ABD'nin İsrail'in ebedi başkentini Kudüs olarak kabul etmesi anlamına gelen tehlikeli bir karardır." dedi.



Yahyavi, böyle bir adımın atılması durumunda, ABD'nin yörüngesinde dönen tüm ülkelerin bu ülkeyi takip ederek büyükelçiliklerini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma girişiminde bulunacaklarını söyledi.



-Hamas ve İslami Cihad'a "İsrail'i tanı" baskısı



Tunus'taki sivil toplum kuruluşlarından "Normalleştirme Karşıtı Komite" Başkanı Ahmed el-Kahlavi ise ABD'nin söz konusu adımının, Hamas ve İslami Cihad Hareketi'ne İsrail'i tanıması, Filistin davasını tasfiye etme ve İsrail işgaline karşı silahlı direnişi sona erdirme amaçlı bir baskı girişimi olduğunu savundu.



Tunus parlamentosundaki Dış İlişkiler Komitesi Başkanı İmad el-Hamiri de böyle bir girişimin BM ve uluslararası kararlara aykırı olduğunu, İsrail işgalini ve Yahudi yerleşim faaliyetlerini pekiştirdiğini vurguladı.



ABD Büyükelçiliği'nin taşınmasının, Ortadoğu'da barışı tehdit edeceğini savunan Hamiri, "Bu yönde alınacak bir kararın, bölgede istenen barış ve istikrar üzerinde olumsuz etkileri olacaktır." diye konuştu.



ABD yönetiminin, 1995'teki Kudüs Büyükelçilik Yasası'na göre İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması öngörülüyor. Ancak söz konusu yasa 21 senedir Bill Clinton, George W. Bush ve Barack Obama'nın başkanlık dönemlerinde her 6 ayda bir "ulusal güvenlik" gerekçesiyle erteleniyordu.



Trump da başkanlık seçim sürecinde, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma sözü vermişti. Filistinliler, "Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma" anlamına gelecek bu adıma şiddetle karşı çıkarak tepki gösteriyor. Doğu Kudüs, 1967'den beri İsrail işgali altında bulunuyor.



İsrail'e büyükelçi olarak atandığı duyurulan David Friedman de Trump'ın, İsrail'in başkentinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması konusundaki sözlerine destek vererek, yeni görevinden büyük memnuniyet duyacağını belirtmişti.



Cumhuriyetçiler uzun süredir ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması gerektiği hususunu dile getiriyordu ancak şimdiye kadar hiçbir Amerikan hükümeti, İsrail'in başkentinin Kudüs olduğu yönünde resmi bir adım atmadı.