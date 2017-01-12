ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e Taşınması Tartışmaları

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma planına karşı olduklarını belirtti.
Useymin, yaptığı yazılı açıklamada, Trump'ın ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma planını endişeyle karşıladıklarını bildirdi.
"İİT, işgal altındaki Kudüs'ün kanuni statüsüne dokunan her türlü uygulamaya karşıdır." ifadelerini kullanan Useymin, ABD yönetimine, bu hukuk dışı adımı gerçekleştirmeme çağrısı yaptı. Useymin, bunun tehlikeli yansımalarına karşı uyarıda bulundu.
Bu adımın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), Kudüs'te diplomatik misyonu bulunan ülkelerin bunları çekmesi yönündeki 478 sayılı kararına ve uluslararası hukukun ilkelerine aykırı olduğuna işaret eden Useymin, "Sonuncusu 23 Aralık 2016'da çıkan BMGK'nın 2334 sayılı kararı gibi uluslararası kararlara göre Kudüs, 1967'den beri işgal altındaki Filistin topraklarının bir parçası." ifadelerine yer verdi.
ABD yönetiminin, 1995'teki Kudüs Büyükelçilik Yasası'na göre İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması öngörülüyor. Ancak söz konusu yasa 21 senedir Bill Clinton, George W. Bush ve Barack Obama'nın başkanlık dönemlerinde her 6 ayda bir "ulusal güvenlik" gerekçesiyle erteleniyordu.
Trump da başkanlık seçim sürecinde, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma sözü vermişti. Filistinliler, "Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma" anlamına gelecek bu adıma şiddetle karşı çıkarak tepki gösteriyor. Doğu Kudüs, 1967'den beri İsrail işgali altında bulunuyor.
İsrail'e büyükelçi olarak atandığı duyurulan David Friedman de Trump'ın İsrail'in başkentinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması konusundaki sözlerine destek vererek, yeni görevinden büyük memnuniyet duyacağını belirtmişti.
Cumhuriyetçiler uzun süredir ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması gerektiği hususunu dile getiriyordu ancak şimdiye kadar hiçbir Amerikan hükümeti, İsrail'in başkentinin Kudüs olduğu yönünde resmi bir adım atmadı.
ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e Taşınması Tartışmaları
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma planına karşı olduklarını belirtti.
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma planına karşı olduklarını belirtti.