ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e Taşınması Tartışmaları

Moritanya'da Birlik ve Değişim Partisi Genel Başkanı Salih Veled Hanena, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması durumunda, bunun Arap ülkeleri ile ABD arasındaki resmi ya da gayriresmi ilişkilere olumsuz yansımalarının olacağını belirtti.
Veled Hanena, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Halklar, Donald Trump'ın Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma planına karşı harekete geçmeyen siyasileri ve Arap liderleri hain olarak anacaklardır." ifadesini kullandı.
"ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması gerçekleşirse, Arap ülkeleri ve İslam dünyasındaki liderler zor durumda kalacak. Bunu halklarına açıklayamayacaklar." diyen Hanena, vakit kaybedilmeden harekete geçilmesi ve ABD'ye bu planın "tahmin ettiği kadar kolay olmayacağının" anlatılması gerektiğini kaydetti.
Hanena, "ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasının, Arap ülkeleri ile ABD arasındaki resmi ya da gayriresmi ilişkilerine olumsuz yansılamaları olacaktır." diye konuştu.
ABD yönetiminin, 1995'teki Kudüs Büyükelçilik Yasası'na göre İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması öngörülüyor. Ancak söz konusu yasa 21 senedir Bill Clinton, George W. Bush ve Barack Obama'nın başkanlık dönemlerinde her 6 ayda bir "ulusal güvenlik" gerekçesiyle erteleniyordu.
Trump da başkanlık seçim sürecinde, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma sözü vermişti. Filistinliler, "Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma" anlamına gelecek bu adıma şiddetle karşı çıkarak tepki gösteriyor. Doğu Kudüs, 1967'den beri İsrail işgali altında bulunuyor.
İsrail'e büyükelçi olarak atandığı duyurulan David Friedman de Trump'ın, İsrail'in başkentinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması konusundaki sözlerine destek vererek, yeni görevinden büyük memnuniyet duyacağını belirtmişti.
Cumhuriyetçiler uzun süredir ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması gerektiği hususunu dile getiriyordu ancak şimdiye kadar hiçbir Amerikan hükümeti, İsrail'in başkentinin Kudüs olduğu yönünde resmi bir adım atmadı.
ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e Taşınması Tartışmaları
Moritanya'da Birlik ve Değişim Partisi Genel Başkanı Salih Veled Hanena, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması durumunda, bunun Arap ülkeleri ile ABD arasındaki resmi ya da gayriresmi ilişkilere olumsuz yansımalarının olacağını belirtti.
Moritanya'da Birlik ve Değişim Partisi Genel Başkanı Salih Veled Hanena, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması durumunda, bunun Arap ülkeleri ile ABD arasındaki resmi ya da gayriresmi ilişkilere olumsuz yansımalarının olacağını belirtti.