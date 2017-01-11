ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e Taşınması Tartışmaları

Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasının, bölge güvenliğinde bir patlamaya neden olabileceği konusunda uyardı.



Norveç Dışişleri Bakanı Borge Brende'i Ramallah'taki ofisinde kabul eden Hamdallah, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki'nin de katıldığı toplantının ardından yazılı bir açıklama yayımladı.



Açıklamasında, uluslararası sivil toplum kuruluşlarından, ABD'nin Tel Aviv büyükelçiliğinin taşınması fikrinin karşısında durmasını isteyen Hamdallah, "ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması, bölge güvenliğinde bir patlamaya neden olabilir." ifadesini kullandı.



Hamdallah, Norveçli bakanla, uluslararası barış konferansının düzenlenmesi ve konferanstan barış sürecini yeniden yoluna koyacak, iki devletli çözümü sağlayacak ve 1967 sınırlarına uygun Filistin devletinin kurulmasını öngören olumlu sonuçların çıkmasına ilişkin konuları ele aldıklarını belirtti.



Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bugün Ürdün'ün başkenti Amman'da görüşen Norveç Dışişleri Bakanı Brende'in yarın İsrailli yetkililerle bir araya gelmesi bekleniyor.



ABD yönetiminin, 1995'teki Kudüs Büyükelçilik Yasası'na göre İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması öngörülüyor ancak söz konusu yasa 21 senedir Bill Clinton, George W. Bush ve Barack Obama'nın başkanlık dönemlerinde her 6 ayda bir "ulusal güvenlik" gerekçesiyle erteleniyordu.



Trump da başkanlık seçim sürecinde, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma sözü vermişti. Filistinliler, "Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma" anlamına gelecek bu adıma şiddetle karşı çıkarak tepki gösteriyor. Doğu Kudüs, 1967'den beri İsrail işgali altında bulunuyor.



İsrail'e büyükelçi olarak atandığı duyurulan David Friedman de Trump'ın İsrail'in başkentinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması konusundaki sözlerine destek vererek, yeni görevinden büyük bir memnuniyet duyacağını belirtmişti.



Cumhuriyetçiler uzun süredir ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması gerektiği hususunu dile getiriyordu ancak şimdiye kadar hiçbir Amerikan hükümeti, İsrail'in başkentinin Kudüs olduğu yönünde resmi bir adım atmadı.