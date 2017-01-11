ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e Taşınması Tartışmaları

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump'ın, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına ilişkin daha önce verdiği sözü yerine getirmesinin, Filistin meselesinin çözümünü olumsuz etkileyeceği uyarısında bulundu.



Mısır'ın başkenti Kahire'de Kudüs Halk Kongresi heyetiyle bir araya gelen Ebu Gayt, görüşme sonrası yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasının Filistin meselesinin çözümünü olumsuz etkileyeceğini belirtti.



Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'tan Büyükelçiliğin taşınmasının tehlikeleri hakkında bir mesaj aldığını ifade eden Ebu Gayt, Arap Birliğindeki ilgili bölümlere bu durumun gerçekleşmesi halinde nasıl bir yol izleneceği konusunda bilgi ve tavsiyeler verildiğini kaydetti.



Ebu Gayt, Filistinli heyetin, kendilerine İsrail'in Kudüs'teki Filistinlilere yönelik yaptığı ihlaller ve keyfi uygulamalar konusunda bilgi verdiğini aktardı.



ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması



ABD yönetiminin, 1995'teki Kudüs Büyükelçilik Yasası'na göre İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması öngörülüyor. Ancak söz konusu yasa 21 senedir Bill Clinton, George W. Bush ve Barack Obama'nın başkanlık dönemlerinde her 6 ayda bir "ulusal güvenlik" gerekçesiyle erteleniyordu.



Trump da başkanlık seçim sürecinde, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma sözü vermişti. Filistinliler, "Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma" anlamına gelecek bu adıma şiddetle karşı çıkarak tepki gösteriyor. Doğu Kudüs, 1967'den beri İsrail işgali altında bulunuyor.



İsrail'e büyükelçi olarak atandığı duyurulan David Friedman de Trump'ın İsrail'in başkentinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması konusundaki sözlerine destek vererek, yeni görevinden büyük bir memnuniyet duyacağını belirtmişti.



Cumhuriyetçiler uzun süredir ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması gerektiği hususunu dile getiriyordu ancak şimdiye kadar hiçbir Amerikan hükümeti, İsrail'in başkentinin Kudüs olduğu yönünde resmi bir adım atmadı.