ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e Taşınması Tartışmaları

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını kesinlikle kabul etmeyeceklerini söyledi.



Batı Şeria'nın Beytüllahim kenti yakınındaki Beyt Sahur'da düzenlenen yılbaşı etkinliklerine katılan Abbas, ABD yönetimine siyasi süreçle muamelesinde çifte standarttan vazgeçmesi çağrısında bulundu.



ABD Büyükelçiliğinin İsrail'in başkenti Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması tartışmasına ilişkin Abbas, "Bunu, Doğu Kudüs'ün bağımsız Filistin devletinin başkenti olarak kabul edildiği Filistin meselesinde siyasi süreci iptal edecek saldırganca bir açıklama olarak addediyoruz. Bu, kesinlikle kabul edemeyeceğiz bir durumdur." ifadesini kullandı.



Doğu Kudüs'ün, Filistin Devleti'nin başkenti olduğunu vurgulayan Abbas, "Bu başkent, tüm semavi dinlere açıktır. Ebedi başkentimiz Kudüs'te tüm dinlerin rahatlıkla dini ibadetlerini yerine getirme hakkı vardır." diye konuştu.



ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması



ABD yönetiminin, 1995 yılında imzalanan Kudüs Büyükelçilik Yasası'na göre ülkedeki elçiliğini Kudüs'e taşıması öngörülüyordu fakat söz konusu yasa 21 senedir Bill Clinton, George W. Bush ve Obama'nın başkanlık dönemlerinde her 6 ayda bir "ulusal güvenlik" gerekçesiyle ertelendi.



ABD Başkanlığına seçilen Cumhuriyetçilerin adayı Trump ise seçim sürecinde, Tel Aviv'deki ABD büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma sözü vermişti. Filistinliler, "Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma" anlamına gelecek bu adıma şiddetle karşı çıktıklarını belirterek tepki gösteriyor. Doğu Kudüs, 1967'den beri İsrail işgali altında bulunuyor.



İsrail'e büyükelçi olarak atandığı duyurulan David Friedman ise Trump'ın "İsrail'in başkentinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması" konusundaki sözlerine destek vererek, yeni görevinden büyük bir memnuniyet duyacağını belirtmişti.



Cumhuriyetçiler uzun süredir ABD'nin İsrail'deki büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması gerektiği hususunu dile getiriyordu ancak şimdiye kadar hiçbir Amerikan hükümeti, İsrail'in başkentinin Kudüs olduğu yönünde resmi bir adım atmadı.