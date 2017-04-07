ABD'nin Suriye'ye Müdahalesini Değerlendirdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'ye yönelik operasyonunu desteklediklerini açıkladı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da gazetecilere, ABD'nin Suriye'yi vurmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'yi vurmasını yerinde bulduklarını ve desteklediklerini söyledi.



Çavuşoğlu, "Bu rejimi destekleyenlere diyoruz ki Suriye'nin milli bütünlüğünü sağlayalım, ateşkesi tesis edelim. Bir kişinin arkasında durmayalım. Hele ki bu kişi kimyasal silah kullanıyorsa bunları meşrulaştırmamak lazım. Hangi adımları atacağımızı iyi koordine etmemiz lazım" dedi.



Çavuşoğlu, Suriye'den yeni göç dalgaları olabileceğine de dikkat çekti. Çavuşoğlu, "Bir an evvel geçiş hükümeti kurulmalı. Bu rejimin bir an evvel uzaklaşması lazım. Geçiş hükümeti olmuyorsa, halen insanlık suçu işlemeye devam ediliyorsa hangi adımların atılması gerekiyorsa o adımların atılması lazım" dedi.



Çavuşoğlu, ABD Büyükelçisi Bass'ın, Dışişleri Müsteşarı'lma görüştüğünü kaydetti.



(İHA)