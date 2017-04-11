İran'dan ABD'ye Tehdit: Bir Daha Suriye'yi Vurursan Karşılık Veririz
İran Savunma Bakanı Hüseyin Dehkan, ABD'nin Suriye'ye tekrar saldırması durumunda bunun cevapsız kalmayacağını söyledi.
Esad'ın kimyasal katliamına ABD'nin Suriye'deki Şayrat hava üssünü vurarak karşılık vermesi Suriye'deki vesayet savaşlarında safları sıklaştırdı.
Kuzey Kore'nin ABD'yi nükleer saldırıyla tehdit etmesinin ardından bir saldırgan tutum da İran'dan geldi.
İRAN VE RUSYA GÖRÜŞTÜ
İran'ın resmi ajansı İRNA'nın haberine göre, İran Savunma Bakanı Hüseyin Dehkan, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu'yla yaptığı telefon görüşmesinde, ABD'nin Suriye'de Beşşar Esed rejimine ait havaalanını vurmasını değerlendirdi.
"SALDIRI CEVAPSIZ KALMAZ"
ABD'nin uluslararası kanunlara aykırı davrandığını dile getiren Dehkan, "Amerikalılar Suriye'ye tekrar saldırmaları durumunda bunu ağır ödeyecekler. Bilmelidirler ki, saldırıları cevapsız kalmayacaktır." dedi.
ŞAYRAT 59 TOMAHAWK İLE VURULMUŞTU
ABD ordusu, Suriye'nin İdlib bölgesinde rejimin düzenlediği kimyasal katliama tepki olarak Esed ordusuna yönelik füze saldırısı düzenlediğini duyurmuş, Doğu Akdeniz'de bulunan gemilerden fırlatılan 59 tomahawk füzesinin, kimyasal saldırıda kullanıldığı belirtilen Şayrat Hava Üssü'nü vurduğunu açıklamıştı.