ABD'nin Suriye'de Rejime Ait Hava Üssünü Vurması -Cevdet Yılmaz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD'nin Suriye'de rejime ait hava üssünü vurmasına ilişkin, "ABD'nin füzeyle bu katliamı yapan uçakların kalktığı üsse müdahalede bulunması elbette olumlu bir durum ama yeterli bir tepki değil. Esas olan bu işin köklü bir şekilde çözümüdür." dedi.



Yılmaz, Bingöl'deki basın mensuplarıyla bir araya gelerek, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Bingöl Devlet Hastanesinde onkoloji ve anjiyo servislerinin hizmete gireceğini belirterek, "Hastanemiz çok güzel oldu, hizmet alan herkes memnun. Eski hastane binasında günde ortalama 3 bin hasta ziyaret ederken yeni hastanede bu sayı 5 bine çıkmış. Vatandaş daha kaliteli hizmeti görünce daha fazla hastaneye gitme eğilimi de gösteriyor." ifadelerini kullandı.



Bingöl'e yapılan hizmetlerden de bahseden Yılmaz, Çapakçur Viyadüğü, askeri alanların belediye devredilmesi ve belediye hizmet binası yapımı, kentsel dönüşüm programı, tekstilkent, İŞGEM ve SÜTAŞ gibi projelerin devam ettiğini söyledi.



Yılmaz, yatırımların sürmesinde huzur ve güven ortamının önemine işaret ederek, "Bingöl çok hoş ve yaşanabilir bir şehir haline geliyor." diye konuştu.



Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesinin Türkiye'nin refahını artıracağını aktaran Yılmaz, "Daha güçlü bir Türkiye'ye ihtiyacımız var. Daha güçlü bir Türkiye de daha iyi bir yönetim sistemiyle oluşur." ifadesini kullandı.



ABD'nin Suriye'de rejime ait hava üssünü vurması



Yılmaz, ABD'nin Suriye'de rejime ait hava üssünü vurmasına ilişkin soru üzerine Suriye'de insanlık ve savaş suçu işlendiğini söyledi.



Barack Obama'nın ABD Başkanlığı döneminde Suriye'ye müdahalede geç kaldığına işaret eden Yılmaz, şöyle konuştu:



"Maalesef kimyasal silahlar tespit edildiği halde o dönemde hiçbir adım atmadı geçmiş ABD yönetimi. Şimdi yine kimyasal silahla insanların katledildiği bir hadise yaşandı. Bu işi yapan zalimleri tekrar lanetliyorum. Uluslararası güçler ise burada üzerine düşeni bugüne kadar yapamadılar. En son hadisede ABD'nin füzeyle bu katliamı yapan uçakların kalktığı üsse müdahalede bulunması elbette olumlu bir durum ama yeterli bir tepki değil. Esas olan bu işin köklü bir şekilde çözümüdür."



Programa, Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun, Belediye Başkanı Yücel Barakazi ve AK Parti Bingöl İl Başkanı Yılmaz Seven de katıldı.