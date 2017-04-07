ABD'nin Suriye'de Rejime Ait Hava Üssünü Vurması

Yemen, ABD'nin Esed rejiminin kimyasal saldırısının yönlendirildiği Şayrat Hava Üssü'nü vurmasını desteklediğini duyurdu.



Yemen'in resmi haber ajansı SABA'nın Cumhurbaşkanlığından bir yetkiliye dayandırdığı haberde, "ABD yönetiminin, Suriye'de askeri hedeflere operasyon düzenlenmesi yönünde aldığı karar desteklenmektedir." ifadesine yer verildi.



Haberde, askeri operasyonların, Esed rejiminin kimyasal silah kullanarak gerçekleştirdiği teröre cevap niteliği taşıdığı kaydedildi.



Suriye rejiminin, işlenen katliamların müsebbibi olduğunun vurgulandığı haberde, kimyasal silahların kullanılmasını yasaklayan ilgili kurumların bu suçlarla ilgili soruşturma başlatması istendi.



Husiler'e ait Siyasi Konsey tarafından yapılan yazılı açıklamada ise ABD'nin operasyonu açık bir saldırı olarak nitelendirilerek, operasyonun ABD ile İsrail'in bölgedeki yıkıcı eğilimini ortaya koyduğu dile getirildi.



ABD ordusu, bu sabah Suriye'nin İdlib bölgesinde rejimin düzenlediği kimyasal katliama tepki olarak Esed ordusuna yönelik füze saldırısı düzenlediğini duyurmuş, Doğu Akdeniz'de bulunan gemilerden fırlatılan 59 Tomahawk füzesinin kimyasal saldırıda kullanıldığı belirtilen Şayrat Hava Üssü'nü vurduğunu açıklamıştı.