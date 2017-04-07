ABD'nin Suriye'de Rejime Ait Hava Üssünü Vurması

Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Emin Bozoğlan, ABD tarafından Şayrat Hava Üssü'ne yönelik bu sabah gerçekleştirilen hava saldırısını olumlu bir yaklaşım olarak değerlendirdiklerini belirterek "İnşallah bu irade devam eder." dedi.



Bozoğlan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'de uygulanan zulmün sona ermesi için girişimlerin sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.



Suriye'de Beşşar Esed rejiminin İdlib'in güneyindeki Han Şeyhun beldesine düzenlediği kimyasal silah saldırısı sonucunda çocukların, masum sivillerin büyük zarar gördüğünü hatırlatan Bozoğlan, şunları söyledi:



"Trump bu hamleyle iradesini gösterdi. Suriye'de yıllardır uygulanan zulüm, insanlık suçu, masum insanların öldürülmesine karşı daha önceki ABD Başkanı'nın böyle bir irade göstermediği biliyoruz. Trump'ın bu iradesi bizleri memnun etti. Ancak, insanlık dışı olaya bir tepki olarak Rusya'ya ve rejime bilgi verilerek havaalanı bombalandı, dolayısıyla rejim buradaki donanımını ve birliklerini buradan tahliye etti. Fakat sonuçta bir irade tecelli etti. Bu da bize şunu gösteriyor, eğer ABD isterse Suriye'de barışı kısa sürede sağlayabilir. 6 yıldır rejimin sürekli kırmızı çizgileri aşmasına rağmen müdahale edilmedi, bütün görüşmelerde bir ilerleme olmadığını görüyoruz."



ABD'nin Suriye hava sahasında uçuşa yasak bölge ilan etmesi halinde barışın daha kısa zamanda sağlanacağına inandıklarını vurgulayan Bozoğlan, şöyle konuştu:



"Operasyonu kesinlikle olumlu bir yaklaşım olarak değerlendiriyoruz. İnşallah bu irade devam eder. Bu Rusya'ya bir gözdağıdır. Aynı zamanda rejimin Suriye'de bu etapta ve buna benzer saldırılardan en azından vazgeçmesini ve birtakım masum insanların ölmesine engel olacağını düşünüyoruz."



Emin Bozoğlan, uluslararası camianın artık bu yaşanan vahşete seyirci kalmaması gerektiğini vurgulayarak herkesin vicdanlı bir şekilde Suriye barışına katkı sunması gerektiğini kaydetti.