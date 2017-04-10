ABD'nin Suriye Hava Üssünü Vurduğu Anların Görüntüleri Ortaya Çıktı

Suriye'de Esad rejiminin İdlib'de yerleşim yerlerine kimyasal silahlarla saldırmasının ardından ABD 8 Nisan'da ani bir kararla rejimie atit Şayrat hava üssünü 59 füzeyle vurmuştu.

20 UÇAK VURULDU

ABD, kimyasal silah depolarının da olduğunu iddia ettiği hava üssünde 20 kadar rejim savaş uçağının imha edildiğini açıklamıştı. Suriye yönetimi ise sayının daha küçük olduğunu belirtmiş, füzelerin büyük çoğunluğunun üssü ıskaladığını belirtmiştri.

Kıbrıs açıklarındaki savaş gemilerinden düzenlenen operasyonun ilk görüntüleri ABD tarafından yayınlanmıştı.

BÜYÜK PATLAMALAR GÖRÜLÜYOR

Bir görüntü de Suriye tarafından geldi. Amatör kamera görüntülerinde Trump'ın emri ile vurulan Suriye'deki hava üssü görülüyor. Esad yanlısı televizyon kanalında yayınlanan görüntülerde, üsteki patlamlar ve dumanlar gözüküyor. Videoya çeken lkişinin "Allah'a şükür" diye bağırdığı görülüyor.

Üsteki pistin vurlmaması büyük tepki çekmiş, Trump attığı twitte, "pisti vurmamanızın nedenini pistin kısa süre içinde tamir edilebileceği ve her hangi bir maliyeti olmaması" demişti.