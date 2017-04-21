ABD'nin Super Hornet Tipi Savaş Uçağı, Gemiye İnerken Düştü

ABD'ye ait bir F/A-18E Super Hornet tipi savaş uçağının, Filipinler açıklarında görev yapan ABD uçak gemisi USS Carl Vinson'a inişe geçtiği esnada düştüğü açıklandı.

PİLOT SAĞ KURTULDU

ABD Donanmasından yapılan yazılı açıklamada, sabah saatlerinde meydana gelen kazada uçağın pilotunun koltuk fırlatma yöntemi ile atladığı ve sağ kurtulduğu kaydedildi.

Donanmanın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Kaza, uçak gemisinin 2'nci Hava Kanadına bağlı F/A-18E uçağının USS Carl Vinson'a son yaklaşmasını gerçekleştirirken meydana geldi. Olay şu anda soruşturuluyor. Pilot USS Carl Vinson'daki tıbbı ekip tarafından muayene ediliyor ve şimdilik görünür bir yaralanma söz konusu değil."

SES DUVARINI AŞARKEN MEŞHUR OLDU

Açıklamada, pilotun Celebes Denizi'ni geçiş sırasında rutin devriye görevi yapan HSC-4 tipi kurtarma helikopteri tarafından kurtarıldığı da ifade edildi.

F/A-18E Super Hornet, ses duvarını aşarken meydana getirdiği sonik patlama anında çekilmiş fotoğrafıyla havacılık dergilerinin gözdesi olmuştu.