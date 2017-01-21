ABD'nin Sudan'a "Yaptırımları Kaldırma" Kararı

Sudan'da muhalif "Nida Sudan" ittifakı, ülkedeki "yönetim krizi, insan hak ve özgürlükleri, adil barış ve demokratikleşme" çerçevesindeki sorunlar çözülmedikçe ABD'nin Sudan'a 20 yıldır uyguladığı ticari yaptırımları kaldırma kararının tek başına vatandaşların sıkıntılarını gidermeyeceği uyarısında bulundu.



Nida Sudan ittifakı tarafından yayımlanan açıklamada, "ABD'nin Sudan'a uyguladığı ticari yaptırımları kaldırma kararının vatandaşların sıkıntılarını giderme konusunda başarılı olması, ülkedeki yönetim krizi, insan hak ve özgürlükleri, adil barış ve demokratikleşme sorunlarının çözümüne bağlıdır." ifadesine yer verildi.



Açıklamada ayrıca, kalıcı ve barışçıl çözüm fırsatlarını geliştirme konusundaki sorumluluklarını yerine getirmek için uluslararası toplum ve bölgeyle güçlü ve olumlu bir iş birliği yapmak istedikleri kaydedildi.



Sudan'da silahlı hareket ve partilerden teşekkül eden muhalefet, Aralık 2014'te Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir yönetimine karşı Nida Sudan ittifakını kurmuştu.



Eski ABD Başkanı Barack Obama, görevini Donald Trump'a devretmeden önce yayımladığı başkanlık kararıyla, Sudan'a 20 yıldır uygulanan ticari yaptırımların kaldırılması talimatını vermişti. Söz konusu başkanlık kararının uygulanmasının, "Sudan'ın insan hakları ve terörle mücadele konularındaki performansını sürdürmesini teşvik" amacıyla 6 ay sonrasına ertelendiği kaydedilmişti.



Sudan Dışişleri Bakanı İbrahim Gandur ise kararın ardından yaptığı açıklamada, Sudanlı ve ABD'li yetkililer arasında Hartum'da basından uzak gerçekleştirilen 23 toplantıda bir yol haritasına vardıklarını, yaptırımların kaldırılma kararının da buna binaen alındığını ifade etmişti.



Gandur, terörle mücadelede Sudan'ın Washington ile iş birliği yapması, Uganda'nın kuzeyinde faaliyet gösteren Rabbin Direniş Ordusu'yla mücadele, Güney Sudan'da barışın gerçekleşmesine katkı sağlamak, Sudan'daki barış sürecine destek vermek ve bu ülkede silahlı çatışmalardan zarar görenlere yardımların ulaştırılması şeklindeki yol haritasının 5 bölümden oluştuğunu belirtmişti.



ABD tarafından 1993'te "terörizmi destekleyen devletler" kategorisine alınan Sudan'a, 1997'de dönemin ABD Başkanı Bill Clinton'ın talimatıyla yaptırımlar uygulanmaya başlanmıştı.