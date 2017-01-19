ABD'nin Sudan'a "Yaptırımları Kaldırma" Kararı

ABD'nin Sudan'a 20 yıldır uyguladığı ticari yaptırımları kaldırma kararının ardından Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Bekri Hasan Salih ile ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin, telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.



Resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Salih'i arayan ABD Dışişleri Bakanı Kerry, iki ülke ilişkilerinin rayına girmesi için Hartum yönetiminin sarf ettiği çabaları takdir ettiğini belirtti.



Salih ise ABD Dışişleri Bakanı Kerry'nin Sudan'a yaptırımların kaldırılması kararının alınması ve iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi için gösterdiği çabalardan övgüyle söz etti.



ABD Başkanı Barack Obama'nın, yayınladığı başkanlık kararıyla, Sudan'a 20 yıldır uygulanmakta olan ticari yaptırımların kaldırılması talimatını verdiği belirtilmişti. Söz konusu başkanlık kararının uygulanmasının, "Sudan'ın insan hakları ve terörle mücadele konularındaki performansını sürdürmesini teşvik" amacıyla 6 ay sonrasına ertelendiği kaydedilmişti.



Sudan Dışişleri Bakanı İbrahim Gandur ise kararın ardından yaptığı açıklamada, Sudanlı ve ABD'li yetkililer arasında Hartum'da basından uzak gerçekleştirilen 23 toplantıda bir yol haritasına vardıklarını, yaptırımların kaldırılma kararının da bu yol haritasına binaen alındığını ifade etmişti.



Gandur, terörle mücadelede Sudan'ın Washington ile işbirliği yapması, Uganda'nın kuzeyinde faaliyet gösteren Rabbin Direniş Ordusu'yla mücadele, Güney Sudan'da barışın gerçekleşmesine katkı sağlamak, Sudan'daki barış sürecine destek vermek ve Sudan'da silahlı çatışmalardan zarar görenlere yardımların ulaştırılması şeklindeki yol haritasının 5 bölümden oluştuğunu belirtmişti.



ABD tarafından 1993'te "terörizmi destekleyen devletler" kategorisine alınan Sudan'a, 1997'de dönemin ABD Başkanı Bill Clinton'ın talimatıyla yaptırımlar uygulanmaya başlanmıştı.