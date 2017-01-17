ABD'nin Sudan'a "Yaptırımları Kaldırma" Kararı

ABD'nin Sudan'a 20 yıldır uyguladığı ticari yaptırımları kaldırma kararının ardından ülkede ekonominin iyileşme sürecine girmesi bekleniyor.



Eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın talimatıyla 1997 yılında uygulanmaya başlanan yaptırımlar, Sudan'ın yabancı bankalarla doğrudan işlem yapmasını engelleyerek döviz rezervleri ve dış yatırımlarının düşmesine yol açtı. Bu nedenle 20 yıl boyunca dengeli bir ekonomi inşa edemeyen Sudan, ABD yönetiminin cuma günü yaptırımları kaldırma yönünde aldığı kararla ekonomik zararlarını gidereceği yeni bir aşamaya geçmeyi umuyor.



Sanayiden Sorumlu Devlet Bakanı Abdu Davud, söz konusu kararın başta mikroelektronik endüstri olmak üzere ABD yaptırımlarından olumsuz etkilenen sanayi sektörü için bir açılım olacağını ifade etti.



Davud, yaptırımlar yüzünden sanayi ürünlerini doğrudan ithal edemediklerini, dış bankalarla aracısız finansal işlem gerçekleştiremediklerini ve daha birçok sıkıntı yaşadıklarını belirtti.



"Dış dünyayla normalleşmenin başlangıcı"



İhracaatçılar Odası Muhasebe Sorumlusu İbrahim Ebu Bekir de kararın çok önemli olduğunu ifade ederek, "Sanayi sektörü artık rekabete girebilecek. İhracaatçılar, global şirketlerden istifade edebilecek." dedi.



Ebu Bekir, ihracat önündeki engellerin kalkmasıyla Sudan'ın maden, tarım ve sanayi ürünlerinin uluslararası piyasalara ulaşma imkanı bulacağını söyledi.



İşverenler Birliği Başkanı Suud el-Berir de "Karar, dış dünyayla normalleşmenin başlangıcı niteliğinde." değerlendirmesinde bulundu.



Yaptırımların kaldırılmasının, yerel ekonomiye dış borçlardan kurtulma yolunda da destek sağlayacağını kaydeden Berir, tüm sektörlerde ekonomik büyüme imkanı oluşacağını, global şirketleri yeni yatırımlar konusunda teşvik edeceğini belirtti.



Ziraat uzmanı Yakub Ammar Beşir ise özellikle ülkedeki yerel üretimin önemli bir kaynağı olan tarımın karardan olumlu yönde etkileneceğine dikkati çekti.



Kararın, tarım makineleri ve aletlerinin teminiyle üretim maliyetlerinin azalmasına da katkı sağlayacağını aktaran Beşir, atılan bu adımın en önemli faydasının ise Sudan'ın tarım ürünlerine ABD ve Avrupa'da yeni pazarlar açma fırsatı vereceğini kaydetti.



"Sonuçlarını görmek üç yıldan fazla zaman alabilir"



Ekonomi uzmanı Heysem Muhammed Fethi ise iyileşme için zamana ihtiyaç olduğu görüşünü dile getirdi.



"Yaptırımların kaldırılmasının sonuçlarını hemen görmeyeceğiz. Bunun için üç yıldan daha fazla vakte ihtiyacı var." diyen Fethi, kararın Sudan halkının farklı alanlardaki ihtiyaçlarını karşılayacak üretim kapasitesini geliştirmek için bir fırsat olduğunu kaydetti.



Sudan medyası da ABD'nin yaptırımları kaldırma kararının muhtemel etkilerine haberlerinde geniş yer veriyor. Yerel basın, yaptırımların kaldırılmasıyla milli paranın dolar karşısında değer kazanacağını öngörüyor.



Sudanlı ekonomistler, yaptırımlar nedeniyle ülkenin yılda en az 400 milyar dolar doğrudan, 4 milyar dolar da dolaylı kaybının olduğunu ifade ediyor.