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ABD'nin Sudan'a "Yaptırımları Kaldırma" Kararı
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ABD'nin Sudan'a "Yaptırımları Kaldırma" Kararı

Sudan Petrol ve Gaz Bakanı Muhammed Zayid Ivad, ABD'nin Sudan üzerindeki ticari yaptırımları kaldırmasının petrol üretimine olumlu etkisi olacağını söyledi.

ABD'nin Sudan'a

Sudan Petrol ve Gaz Bakanı Muhammed Zayid Ivad, ABD'nin Sudan üzerindeki ticari yaptırımları kaldırmasının petrol üretimine olumlu etkisi olacağını söyledi.

Başkent Hartum'da açıklama yapan Ivad, "ABD'nin aldığı yaptırımları kaldırma kararı, petrol sanayisinin enerji alanındaki modern teknolojiden yararlanmasını sağlayacak. Bu da Sudan'ın ham petrol üretimini olumlu etkileyecek." dedi.

Bakan Ivad, bakanlığın, şirketleri bu alanda yatırım yapmaya teşvik etmek için plan yaptığını ve Mart 2017'de şirketler için açık ihale yapılacağını aktardı.

ABD yönetim, geçen cuma, Sudan'a uygulanan ekonomik yaptırımların kaldırılmasına karar vermişti.

ABD Başkanı Barack Obama önceki gün, görev süresinin son haftasına girerken yayınladığı başkanlık kararıyla Sudan'a 20 yıldır uygulanmakta olan ticari yaptırımların kaldırılması talimatını vermişti.

ABD tarafından 1993'te "terörizmi destekleyen devletler" kategorisine alınan Sudan'a, 1997'de dönemin ABD Başkanı Bill Clinton'ın talimatıyla yaptırımlar uygulanmaya başlanmıştı.

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