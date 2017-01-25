ABD'nin Sudan'a Uyguladığı "Yaptırımları Kaldırma" Kararı

Çin'in Hartum Büyükelçisi Li Lianhe, ülkesinin, ABD'nin Sudan'a 20 yıldır uyguladığı ticari yaptırımları kaldırma kararını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.



Lianhe, Sudan Petrol Bakanlığından bir heyet ile görüşmesinin ardından yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinin, ABD'nin Sudan'a 20 yıldır uyguladığı ticari yaptırımları kaldırma kararını memnuniyetle karşıladığını belirtti.



Ülkesinin yaptırımlara karşı olduğunu ifade eden Lianhe, Çin'in Sudan ile petrol yatırımları ve işbirliğinin artması konusuna önem verdiğine dikkati çekti.



Pekin'in tüm sektörlerde Hartum'un dostu olmaya devam edeceğini belirten Lianhe, Sudan'a destek konusundaki tutumunun sabit olduğunu vurgulayarak, iki ülke arasında özellikle petrol ve doğalgaz başta olmak üzere enerji alanındaki işbirliğinin önümüzdeki dönemde daha fazla artacağını aktardı.



Eski ABD Başkanı Barack Obama, görevini Donald Trump'a devretmeden önce yayımladığı başkanlık kararıyla, Sudan'a 20 yıldır uygulanan ticari yaptırımların kaldırılması talimatını vermişti. Söz konusu başkanlık kararının uygulanmasının, "Sudan'ın insan hakları ve terörle mücadele konularındaki performansını sürdürmesini teşvik" amacıyla 6 ay sonrasına ertelendiği kaydedilmişti.



ABD tarafından 1993'te "terörizmi destekleyen devletler" kategorisine alınan Sudan'a, 1997'de dönemin ABD Başkanı Bill Clinton'ın talimatıyla yaptırımlar uygulanmaya başlanmıştı.