ABD'nin Stratejik Sabır Dönemi Sona Ermiştir"
ABD Başkan Yardımcısı Pence, Kuzey Kore'nin nükleer silah denemelerini eleştirerek "ABD'nin stratejik sabır dönemi sona ermiştir.
ABD Başkan Yardımcısı Pence, Kuzey Kore'nin nükleer silah denemelerini eleştirerek "ABD'nin stratejik sabır dönemi sona ermiştir." dedi.
Kaynak: Dunya.com
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