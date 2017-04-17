ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence: Sabrımız Tükendi

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Kuzey Kore'nin nükleer silahlarına karşı gösterdikleri "stratejik sabrın" tükendiğini açıkladı.

' 'ABD'NİN STRATEJİK SABRI SONA ERMİŞTİR''

Asya turu kapsamında Güney Kore ile Kuzey'i birbirinden ayıran Askerden Arındırılmış Bölge'yi (DMZ) ziyaret eden Mike, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kuzey Kore rejiminin nükleer silahları ve balistik füzeleri bırakmaya yanaşmadığına işaret ederek "ABD'nin stratejik sabır dönemi sona ermiştir." dedi.

''YARIM ASIRDIR SABIR GÖSTERİYORUZ''

Kuzey Kore'nin ilk nükleer silah denemesinden bu yana yarım asır geçtiğine, ABD'nin bu dönemde stratejik sabır gösterdiğine dikkat çeken Pence, "Kuzey Kore'nin nükleer silah geliştirmeye yönelik izlediği pervasız yoldan ayrıldığını görmek istiyoruz. Ayrıca sürekli balistik füze kullanması ve test etmesi kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

KUZEY KORE'NİN FÜZE ATIŞINI PROVOKASYON OLARAK NİTELEDİ

Kuzey Kore'nin önceki gün yaptığı füze atışını "provokasyon" olarak niteleyen Pence, "ABD ve müttefikleri, Güney Kore'yi korumak ve bölgede istikrarı sağlamak için hedeflerine ya barışçıl yollarla ya da en nihayetinde ne gerekiyorsa onu yaparak ulaşacaktır." diye konuştu. Pence'in 10 günlük Asya turu çerçevesinde Güney Kore, Japonya, Endonezya ve Avustralya liderleriyle görüşmesi bekleniyor.

' 'KUZEY KORE'NİN FÜZE ATIŞI TAKİP EDİLDİ''

ABD Savunma Bakanlığı, önceki gün yazılı açıklamaya yaparak "ABD Pasifik Kuvvetler Komutanlığı, Kuzey Kore'nin füze atışını 15 Nisan'da Hawaii saatiyle 11.21'de saptadı ve takip etti." ifadesini kullanmıştı.

FÜZE ATILDIKTAN KISA SÜRE SONRA PATLADI

Açıklamada, füze atışının Sinpo kenti yakınlarından yapıldığı belirtilerek füzenin atıldıktan kısa bir süre sonra patladığı kaydedilmişti.