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ABD'nin Polonya'ya Askeri Sevkiyatı Sürüyor
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ABD'nin Polonya'ya Askeri Sevkiyatı Sürüyor

NATO operasyonu kapsamında ABD'nin Polonya'ya asker ve teçhizat sevkiyatı devam ediyor.

ABD'nin Polonya'ya Askeri Sevkiyatı Sürüyor

NATO operasyonu kapsamında ABD'nin Polonya'ya asker ve teçhizat sevkiyatı devam ediyor.

Kaynak: Dunya.com

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