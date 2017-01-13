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ABD'nin Polonya'ya Askeri Sevkiyatı Sürüyor
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ABD'nin Polonya'ya Askeri Sevkiyatı Sürüyor
13 Ocak 2017 Cuma 08:17
NATO operasyonu kapsamında ABD'nin Polonya'ya asker ve teçhizat sevkiyatı devam ediyor.
NATO operasyonu kapsamında ABD'nin Polonya'ya asker ve teçhizat sevkiyatı devam ediyor.
Kaynak:
Dunya.com
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