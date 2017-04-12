ABD'nin Petrol Üretimi Yükselecek
ABD'nin petrol üretiminin bu yıl 9,2 milyon varil/güne yükselmesi beklenirken 2018 için fiyat tahmini ise 57 dolar olarak belirlendi.
ABD'nin petrol üretiminin bu yıl 9,2 milyon varil/güne yükselmesi beklenirken 2018 için fiyat tahmini ise 57 dolar olarak belirlendi.
Kaynak: Dunya.com
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