ABD'nin Petrol İthalatı 2016'da Yükseldi

NEW ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkenin petrol ithalatının geçen sene, bir önceki yıla kıyasla, yüzde 9,7 artış kaydettiğini açıkladı.



EIA'dan yapılan açıklamada, 2015'te günlük ortalama 7,2 milyon varil olan ABD'nin ham petrol ithalatının 514 bin varil yükselerek, 2016'da günlük ortalama 7,2 milyon varile yükseldiği belirtildi.



Böylece, ABD'nin ham petrol ithalatı geçen yıl, bir önceki seneye göre, yüzde 9,7 artış göstermiş oldu.



Açıklamada, ABD'nin geçen sene ithal ettiği ham petrolün yüzde 41'inin Kanada'dan, yüzde 40'ının ise Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üye üreticilerinden geldiği bilgisine yer verildi.



ABD'nin ithal ettiği ham petrolün yıldan yıla gösterdiği yükselişte ise Irak ve Nijerya başı çekti.



Buna göre, ABD'nin Irak'tan ithal ettiği ham petrol miktarı 2015'te günlük ortalama 229 bin varilden 2016'da 418 bin varile yükselirken, aynı dönemde Nijerya'dan ithal edilen ham petrol miktarı da günlük ortalama 54 bin varilden 210 bin varile ulaştı.



EIA açıklamasında, ham petrol ithalatındaki artışın nedeni olarak düşük petrol fiyatlarıyla, ABD'de yıldan yıla azalan ham petrol üretimine işaret edildi.



Buna göre, 2015'te günlük ortalama 9,4 milyon varil olan ABD'nin ham petrol üretimi, 541 bin varil (yüzde 5,3) düşüşle 2016'da günlük ortalama 8,9 milyon varile geriledi.