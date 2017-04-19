ABD'nin Kuzey Kore Hamlesi

ABD Deniz Kuvvetleri, 8 Nisan'da Batı Pasifik'e teyakkuz ve varlık göstermek için tedbir olarak yönlendirilen USS Carl Vinson Uçak Gemisi Görev Grubu'nun bölgeye gelecek hafta ulaşacağını bildirdi.



ABD Pasifik Kuvvetleri Komutanlığından (PACOM) yapılan açıklamada, USS Carl Vinson'ın Singapur'dan Japon Denizi'ne seyahat ettiği, seyahati sırasında bazı duraklara uğradığı belirtildi.



Açıklamada, Singapur'dan ayrıldıktan sonra Sunda Boğazı üzerinden Hint Okyanusu'na yönelen Uçak Gemisi Görev Grubu'nun Avustralya'nın kuzeybatı kıyısında önceden planlanmış eğitim tatbikatını tamamladığı, ardından 8 Nisan'da Batı Pasifik'e yöneldiği ifade edildi.



PACOM, beraberinde Aegis füze savunma sistemine sahip bir muhriple (destroyer) hareket eden Carl Vinson Uçak Gemisi Görev Grubu'na 8 Nisan'da teyakkuz ve varlık göstermek için tedbir olarak Batı Pasifik'e yönelmesi emrini vermişti.



ABD Başkanı Donald Trump da bölgeye bir "donanma" gönderildiğini söylemişti.