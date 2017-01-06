ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Jennifer Davis, Reina önüne gelerek saygı duruşunda bulundu, ardından çiçek bıraktı. Jennifer Davis saat 08.50'de Reina önüne gelerek çiçek bıraktı. Geniş güvenlik önlemleri altında Ortaköy'e gelen Davis, hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu. Davis'in ziyareti sırasında Muallim Naci Caddesi çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. - İstanbul
ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Reina Önüne Çiçek Bıraktı
ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Jennifer Davis, Reina önüne gelerek saygı duruşunda bulundu, ardından çiçek bıraktı.
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