ABD'nin İlk Ücretsiz Üniversite Eğitimi New York'ta
New York valisi tarafından sunulan ve eyalet meclisi tarafından da kabul edilen önergeyle belli bir gelir düzeyinin altındaki yaklaşık bir milyon orta sınıf ailenin çocuklarının eğitim masrafları eyelet tarafından karşılanacak.
New York valisi tarafından sunulan ve eyalet meclisi tarafından da kabul edilen önergeyle belli bir gelir düzeyinin altındaki yaklaşık bir milyon orta sınıf ailenin çocuklarının eğitim masrafları eyelet tarafından karşılanacak