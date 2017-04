ABD'nin İlk Müslüman Kadın Yargıcının Nehirde Ölü Bulunması

NEW Hudson Nehri'nde ölü bulunan ABD'nin ilk siyahi Müslüman kadın yargıcı Sheila Abdus Salaam'ın (65) intihar ettiği düşünülüyor.



New York Yüksek Mahkemesi yargıcı Abdus Salaam, dün New York ve New Jersey eyaletleri arasındaki Hudson Nehri'nde ölü bulunmuştu.



New York Polis Teşkilatı yetkilileri, erkek kardeşi üç yıl önce intihar eden Abdus Salaam'ın geçen yıl da annesinin öldüğünü belirtti.



Yetkililer, Hudson nehrinden üzerinde kıyafetleri ile cesedi çıkarılan Abdus Salaam'ın ilk belirlemelere göre vücudunda herhangi bir yara ya da darp izine rastlanmadığını ifade etti.



Soruşturmanın devam ettiğini belirten yetkililer, Yargıç Abdus Salaam'ın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durduklarını söyledi.



Sheila Abdus Salaam, 1991 yılında ABD'nin ilk Müslüman kadın yargıcı unvanını almış, 2013 yılında New York Yüksek Mahkemesine atanmıştı.