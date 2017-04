ABD'nin İlk Müslüman Kadın Yargıcı Ölü Bulundu

- ABD'nin ilk Müslüman kadın yargıcı ölü bulundu



NEW YORK - ABD'nin ilk kadın Müslüman yargıcı Sheila Abdus-Salaam New York'ta ölü bulundu.

ABD'nin ilk kadın Müslüman yargıcı olan 65 yaşındaki Sheila Abdus-Salaam'ın cesedi Hudson Nehri'nden çıkarıldı. Polis, Salaam'ın üzerinde kıyafetleri bulunduğunu ve cansız bedeninin ailesi tarafından tespit edildiğini kaydederken, ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belli olacağı bildirdi.

Öte yandan New York basını, dün sabah saatlerinde Salaam'ın kayıp olduğunu duyurmuştu.

Salaam 1991 yılında atanarak ABD'nin ilk Müslüman kadın yargıcı unvanını almıştı.