ABD'nin İlk Kadın Müslüman Yargıcı Nehirde Ölü Bulundu

ABD'nin ilk kadın Müslüman yargıcı Sheila Abdus-Salaam New York'taki Hudson Nehri'nde ölü bulundu.



65 yaşındaki Abdus-Salaam'ın su üstünde yüzen cesedinin bulunduğunda polis tarafından nehirden çıkarıldığı açıklandı.



Bulunduğunda üzerinde kıyafetler olan ve ailesinin teşhis ettiği Abdus-Salaam'ın kesin ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek.



Washington doğumlu yargıç, 2013 yılında eyaletteki yüksek mahkemeye atanmıştı.



New York Valisi Mario Cuomo, Abdus-Salaam'ın ölümünün ardından yayımladığı mesajda, "Yargıç Sheila Abdus-Salaam, New York'un daha adil bir yer haline gelmesi için çalışan öncü bir hukukçuydu." dedi.

Çarşamba günü kayıp olduğu bildirilmişti



New York Post gazetesi, bazı kaynaklara dayandırdığı haberinde, Abdus-Salaam'ın kayıp olduğunun Çarşamba günü polise bildirildiğini duyurdu.



Sheila Abdus-Salaam, çeşitli hukuki görevlerin ardından 1991 yılında yargıç olarak seçilmişti.



New York'taki Columbia Üniversitesinden mezun olan Abdus-Salaam'ın New York Eyaleti Başsavcı Yardımcısı olarak da çalıştığı açıklandı.