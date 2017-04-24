ABD'nin Hizbullah'a Yaptırımları

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Hizbullah ve ona bağlı kuruluşlara yönelik yaptırımlar için ABD Kongresi tarafından hazırlanan yeni karar tasarısının, bütün Lübnan halkına zarar vereceğini söyledi.



Cumhurbaşkanı Avn, başkent Beyrut'un güneyindeki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Lübnan-Amerika Ortak Çalışma Grubu ile görüşmesinde, ülkesinin ABD ile daha güçlü ilişkiler kurmak istediğini ancak bu karar tasarısının, olumlu yönde ilerleyen ilişkileri temsil etmediğini vurgulayarak, "ABD Kongresi'nin, Hizbullah ve ona bağlı kuruluşlara yönelik yeni yaptırımları içeren karar tasarısı Lübnan'a ve halkına büyük zarar verecek." dedi.



Karar tasarısının değişiklik yapılmaksızın bu haliyle onaylanması durumunda Lübnan'da olumsuz siyasi ve mali sonuçlara neden olacağının altını çizen Cumhurbaşkanı Avn, "Bu karar tasarısının yasalaşmasını önlemek için gerekli temasları yapan Lübnan-Amerika Ortak Çalışma Grubu'na teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.



Avn, geçtiğimiz günlerde Lübnan Havaalanı güvenliği için 500 bin dolar değerinde modern güvenlik ekipmanları desteğini veren ABD'ye teşekkür etti.



Kongre üyesi bir grup tarafından "2017 Hizbullah'ın Uluslararası Finansmanını Önleme Yasası" başlığı ile hazırlanan 20 sayfalık karar tasarısı, ABD'nin yaptırım uygulanacak isimler listesine yeni isimlerin eklenmesini ve ilk defa Lübnan'daki Şii patilerinden Emel Hareketine yönelik yaptırım teklifini içeriyor.



Lübnan hükümetinde bakan olarak görev yapan Hizbullah bağlantılı isimler ve ABD Hazine Bakanlığının geçtiğimiz günlerde yayımladığı yaptırım uygulanacak Hizbullah bağlantılı kişiler listesi de yeni karar tasarısında yer alıyor. Karar tasarısında, 2015 yılında ABD Hazine Bakanlığının aldığı önlemlerin Hizbullah üzerindeki mali baskıları artırdığı ve olumlu sonuçlar verdiği belirtiliyor.



Uzun süredir Hizbullah'a yönelik yaptırımlar uygulayan ABD, 2015 yılında yaptığı bir açıklamada, "ABD hükümeti, grubun mali destek altyapısını hedef alarak, Hizbullah'ın terör kabiliyetlerini daha fazla bozacaktır. Hizbullah üyelerinin ve destekçilerinin nerede olurlarsa olsunlar faaliyetleriyle mücadele etmek için yaptırımlar uygulamak gibi güçlü adımlar atmaya devam edeceğiz" ifadesine yer vermişti.



Lübnan Merkez Bankası, 2016'nın Haziran ayında, ABD'nin Hizbullah'ın finansal hareketlerine yönelik yaptırım kararlarıyla uyumlu olarak Hizbullah ile bağlantılı 100 banka hesabını kapatmıştı.