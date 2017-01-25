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ABD'nin Haftalık Petrol Stokları Arttı
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ABD'nin Haftalık Petrol Stokları Arttı
25 Ocak 2017 Çarşamba 19:37
ABD'de haftalık ham petrol stokları 2,8 milyon varil arttı.
ABD'de haftalık ham petrol stokları 2,8 milyon varil arttı.
Kaynak:
Dunya.com
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