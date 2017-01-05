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ABD'nin Haftalık Ham Petrol Stokları Azaldı
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ABD'nin Haftalık Ham Petrol Stokları Azaldı

ABD'de haftalık ham petrol stokları 7,1 milyon varil azaldı.

ABD'nin Haftalık Ham Petrol Stokları Azaldı

ABD'de haftalık ham petrol stokları 7,1 milyon varil azaldı.

Kaynak: Dunya.com

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