HABER
SON DAKİKA
MANŞET
SEÇİM
FİNANS
VİDEO
SPOR
MAGAZİN
GAZETELER
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
ABD'nin Haftalık Ham Petrol Stokları Azaldı
BİST
76.386 %0,32
DOLAR
3,6133 %1,14
EURO
3,8125 %1,77
PARİTE
1,0546 %0,58
ALTIN
136,91 %2,44
FAİZ
10,85 %1,59
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Üye Girişi
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları
Avrupa Borsaları Pozitif Seyretti
Eylemi Yapanların PKK Olduğu Değerlendiril...
ABD'nin Haftalık Ham Petrol Stokları Azaldı
5 Ocak 2017 Perşembe 19:42
ABD'de haftalık ham petrol stokları 7,1 milyon varil azaldı.
ABD'de haftalık ham petrol stokları 7,1 milyon varil azaldı.
Kaynak:
Dunya.com
<< Önceki Haber
|
Sonraki Haber >>
Haberler
»
Ekonomi
»
Haber
[9134066] Dunya.com
8
69
5
Trump'ın etkisi büyük oldu, piyango Türkiye'ye vurdu!
Çöpleri kullanarak üretiyorlardı! Zabıta bile inanamadı
Bombalı saldırı sonrası dövizde tarihi yükseliş
Felç kalan işçiye bugüne kadar duyulmamış miktarda tazminat!
İşte aile ödenekleri ile kim ne kadar alacak?
Burs ve öğrenim kredilerine zam yapıldı
İzmir'deki saldırıyla ilgili 2 şüpheli gözaltında