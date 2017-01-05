ABD'nin Haftalık Ham Petrol Stokları Azaldı

NEW ABD'de haftalık ham petrol stokları 7,1 milyon varil azaldı.



ABD Enerji Enformasyon İdaresinden (EIA) yapılan açıklamada, ülkede ticari ham petrol stoklarının bir önceki haftaya göre geçen hafta 7,1 milyon varil (yüzde 1,5) azalarak 479 milyon varile gerilediği bildirildi. Piyasa beklentisi stokların 2,1 milyon varil düşmesi yönündeydi. Bir önceki hafta ham petrol stokları 0,6 milyon varil artmıştı.



ABD'de stratejik petrol stokları değişmedi ve söz konusu haftada 695,1 milyon varilde kaldı. Bu dönemde ABD'nin ham petrol üretimi bir önceki haftaya göre günlük ortalama 4 bin varil artışla 8,77 milyon varile yükseldi.



Ülkenin ham petrol ithalatı ise söz konusu haftada bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 984 bin varil azalarak 7,18 milyon varile geriledi.



Bu arada, ABD'nin haftalık benzin stokları söz konusu haftada 8,3 milyon varil (yüzde 3,7) artarak 235,5 milyon varil oldu. Veriye ilişkin piyasa beklentisi 1,7 milyon varil artış olması yönündeydi. Benzin stokları bir önceki hafta 1,6 milyon varil azalmıştı.