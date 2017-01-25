ABD'nin Haftalık Ham Petrol Stokları Arttı

NEW ABD'de haftalık ham petrol stokları 2,8 milyon varil arttı.



ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkede ticari ham petrol stoklarının, geçen hafta bir önceki haftaya göre 2,8 milyon varil (yüzde 0,6) artışla 488,3 milyon varile ulaştığını açıkladı.



Piyasa beklentisi stokların 2,8 milyon varil yükselmesi yönündeydi. Bir önceki hafta ham petrol stokları 2,3 milyon varil artış göstermişti.



ABD'de stratejik petrol stokları değişmeyerek, söz konusu haftada 695,1 milyon varilde kaldı.



Bu dönemde ABD'nin ham petrol üretimi bir önceki haftaya göre günlük ortalama 17 bin varil artarak 8,96 milyon varile ulaştı.



Ülkenin ham petrol ithalatı ise söz konusu haftada bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 568 bin varil azalarak 7,81 milyon varile geriledi.



Bu arada, ABD'nin haftalık benzin stokları söz konusu haftada 6,8 milyon varil (yüzde 2,8) artarak 253,2 milyon varile ulaştı. Veriye ilişkin piyasa beklentisi 0,5 milyon varil artış olması yönündeyken, benzin stokları bir önceki hafta 6 milyon varil yükselmişti.